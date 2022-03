Het gerechtshof in Den Bosch wil dat de vijf politiemensen die moeten getuigen tegen een Osse drugsbende, dat tijdens de openbare rechtszitting doen en niet achter gesloten deuren. Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen dit verzoek van de advocaten, maar het hof liet woensdag doorschemeren dat de agenten dat tijdens de rechtszaak in hoger beroep in alle openheid moeten doen.