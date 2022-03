De politie heeft twee jongens (16 en 18) uit Groningen aangehouden als verdachten van een schietpartij op 15 januari aan de Boeg in hun woonplaats. Daardoor raakte een 19-jarige Groninger zwaargewond. De politie onderzoekt of de twee verdachten ook betrokken zijn geweest bij drie eerdere schietincidenten in de Groningse wijk Vinkhuizen.