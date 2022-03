Italië onderzoekt jacht dat wordt gelinkt aan Poetin

De Italiaanse autoriteiten onderzoeken een luxejacht dat wordt gelinkt aan de Russische president Vladimir Poetin. De 140 meter lange Scheherazade ligt in de haven van Marina di Carrara in de regio Toscane. Onder andere The New York Times en het team rond de veroordeelde Russische oppositieleider Aleksej Navalni brengen het schip in verband met Poetin. De Italiaanse financiële opsporingsdienst legt nu informatie uit databases en handelsregisters naast elkaar om te kijken of die beweringen kloppen, meldt persbureau ANSA.