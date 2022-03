Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, reikt dit jaar de Future for Nature Awards uit aan drie jonge natuurbeschermers uit India, Brazilië en Groot-Brittanië. De prestigieuze natuurbeschermingsprijzen zijn voor de vijftiende keer toegekend. Eerder reikten onder andere koning Willem-Alexander, bioloog David Attenborough en apendeskundige Frans de Waal de prijzen uit in Burgers’ Zoo in Arnhem.