De Amsterdamse PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman is blij met de winst van haar partij in de hoofdstad bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment lijkt het erop dat de sociaal-democraten de grootste worden in Amsterdam, al is het nog een nek-aan-nek-race met GroenLinks. „Ik ben heel blij dat Amsterdam sociaal heeft gekozen.”