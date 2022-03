De lokale partij Hart voor Delft komt in Delft uit het niets met 5 zetels nieuw in de gemeenteraad, blijkt uit de voorlopige uitslag van de Verkiezingsdienst van het ANP. De studentenpartij Studenten Techniek In Politiek (STIP), D66 en GroenLinks halen 6 zetels. De lokale partij Onafhankelijk Delft gaat het hardst achteruit. De partij gaat van 5 zetels naar 2 zetels.