In Vlaardingen komt DENK met 2 zetels nieuw in de gemeenteraad, blijkt uit de voorlopige uitslag die de gemeente heeft verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De VVD is de grootste partij geworden in de gemeente. De partij won 1 zetel vergeleken met de vorige gemeenteraadsverkiezingen en komt op 4 zetels. De lokale partij ONS.Vlaardingen verloor 2 zetels en komt op 4 zetels.