GroenLinks wordt de grootste partij in Nieuwegein. Dat blijkt uit een exitpoll uitgevoerd door Ipsos in opdracht van de NOS. GroenLinks kreeg 18,4 procent van de stemmen, een verdubbeling in vergelijking met vier jaar geleden. De VVD wordt procentueel de tweede partij. Bij de vorige verkiezingen waren de liberalen nog de grootste partij in deze stad.