CDA-prominent Piet Bukman is overleden. Dat bevestigt de partij. De oud-politicus overleed op 88 jarige leeftijd plotseling. „Wij zijn diep bedroefd”, zegt de partij in een verklaring. Bukman was tussen 1980 en 1998 onder meer partijvoorzitter, Tweede Kamervoorzitter en minister namens het CDA en speelde een belangrijke rol in het ontstaan van de partij in haar huidige vorm.