FACTCHECK: Windmolens verantwoordelijk voor 50.000 dode vogels

Duurstede voor Democratie, een nieuwe lokale partij in Wijk bij Duurstede, is tegen windmolens. Op de dossierpagina van de partij staat informatie over de vermeende gevaren van windmolens. Een van de claims luidt: „In Nederland worden naar schatting nu al 50.000 vogels (door windturbines, red.) per jaar gedood.” Uit onderzoek van ANP, Pointer en Nieuwscheckers blijkt dat er jaarlijks inderdaad ongeveer 50.000 vogels sterven door toedoen van windmolens.