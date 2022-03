FACTCHECK: Nederland groeit in 2022 met 140.000 mensen

In Het Grote Haagse Verkiezingsdebat van 8 maart deed fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag een uitspraak over de bevolkingsgroei van Nederland: „Over 2022 groeit Nederland naar verwachting met 140.000 mensen. 120.000 daarvan zijn niet-Nederlanders. Die andere 20.000 zijn baby’s die door de ooievaar zijn gebracht.” Uit onderzoek van ANP, Nieuwscheckers en Pointer blijkt dat deze cijfers kloppen, maar dat er een nuance is aan te brengen in de rekenmethode.