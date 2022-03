De 140 Oekraïense kinderen die op legerplaats Harskamp zijn ondergebracht, gaan in de loop van volgende week naar een vorm van dagbesteding. Deze dagbesteding wordt zo snel mogelijk uitgebouwd naar regulier onderwijs. Een probleem is nog het vinden van voldoende onderwijzend personeel, want daar is al een landelijk tekort aan, zeggen de gemeente Ede en nieuwkomersschool De Schakel, die het onderwijs organiseert.