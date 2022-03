Een 17e-eeuws album met 104 tekeningen van verschillende tulpen en enkele anjers, met de prijzen van destijds daarbij vermeld, is tot 23 mei te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het boek, dat verwijst naar de legendarische bollengekte in genoemde periode, is onlangs verworven voor de Collectie Six en wordt nu uitgeleend aan het museum.