Het stemlokaal in De Tuin van Kapitein Rommel in Castricum is om middernacht opengegaan zodat nachtbrakers er hun stem kunnen uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het loopt niet storm. Na zo’n 1,5 uur waren welgeteld twaalf stemmers langs geweest, vertelt Hans van Schoor van het stemlokaal.