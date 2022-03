Boot naar Wadden nog niet duurder ondanks gestegen brandstofprijs

Een extra tussentijdse prijsverhoging van de boottickets van Harlingen naar Vlieland en Terschelling is vooralsnog niet nodig. Maar rederij Doeksen, het bedrijf achter meerdere veerdiensten op de Waddenzee, merkt wel dat de olie- en gasprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in Oekraïne. Directeur Dirk Spoor zal deze week in regulier overleg met de overheid alvast in gesprek gaan met de mogelijkheden die hij straks heeft om prijsstijgingen voor brandstof door te berekenen aan consumenten.