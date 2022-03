Massale steunbetuiging Oekraïne in Nederlandse en Europese steden

In verschillende steden in Nederland zijn, net als in andere Europese steden, zaterdag acties gehouden om steun te betuigen voor Oekraïne en protest uit te spreken tegen de invasie van Rusland in dat land. In onder meer Rotterdam en Amsterdam werden manifestaties gehouden. Verschillende gemeentehuizen, waaronder die van Nieuwegein en Apeldoorn, openden de deuren om stil te staan bij de oorlog. Het stadhuis van Enschede werd in de avond blauw-geel verlicht.