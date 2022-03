De politie heeft bij een inval in een pand aan de Schansweg in Rotterdam acht mannen aangehouden die verdacht worden van het versnijden van cocaïne. Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, zijn tussen de 21 en 50 jaar oud en van Albanese afkomst. De politie deed de inval vrijdag nadat het een anonieme tip over het pand ontving.