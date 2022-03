Nog geen Gazprom-advies, minstens één waterschap houdt contract

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft nog geen officieel advies uitgebracht over wat overheden en waterschappen kunnen doen met hun contracten met Gazprom Energy NL, vertelt een woordvoerster van de Unie van Waterschappen. „Wel komen er geluiden van het ministerie dat het niet zomaar raadzaam is om contracten af te breken.” Inmiddels heeft in elk geval één waterschap zelf de knoop doorgehakt. Dat kiest ervoor om het contract niet te verbreken.