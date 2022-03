Het pakket aan steunmaatregelen van de overheid is „een goede eerste stap”, maar de ingangsdatum van 1 juli is te laat. Dat zegt vakbond CNV in een eerste reactie op de door het kabinet aangekondigde maatregelen om het koopkrachtverlies te beperken. FNV vindt de compensatie van 800 euro voor de laagste inkomens mooi, maar stelt dat er „veel meer nodig is”.