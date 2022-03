Het kabinet blijft de koopkrachtontwikkeling in de gaten houden, maar kan niet beloven dat het nog meer compensatie kan bieden als de prijzen blijven stijgen. De financiële buffers die Nederland in de jaren voor de coronacrisis had opgebouwd, zijn er niet meer, waarschuwt minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag na afloop van de wekelijkse ministerraad.