Het forensisch onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 is niet volwaardig geweest, zo bepleiten de advocaten van verdachte Oleg Poelatov vrijdag bij de rechtbank in het Justitieel Complex te Schiphol. Volgens de verdediging is er te erg gefocust op het scenario dat een Buk-raket verantwoordelijk moet zijn geweest. Door deze tunnelvisie zijn mogelijke andere raketten buiten zicht gebleven, stellen de advocaten.