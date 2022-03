De brief waarin VN-rapporteur Nils Melzer tekst en uitleg vraagt bij hardhandig politie-ingrijpen tijdens coronaprotesten was op punten „onjuist en onvolledig”. Dat staat in het antwoord dat minister van Justitie Dilan Yeşilgöz hem namens het kabinet heeft gestuurd. Ze stelt daarin dat er goede procedures zijn om uitwassen van politiegeweld aan te pakken en te voorkomen.