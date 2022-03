De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag voormalig diamantair Maurice van G. (55) veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van een halfjaar en een maximale taakstraf van 240 uur. Hij zette in november 2016 een overval op zijn bedrijf in Amstelveen in scène, waarbij een fors bedrag werd buitgemaakt. Van G. streek miljoenen van de verzekering op.