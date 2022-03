Partijen in gemeenten rond staalbedrijf Tata Steel schrijven in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen veel over de luchtkwaliteit in hun gebied, de IJmond. In het verkiezingsprogramma van CDA Beverwijk staat bijvoorbeeld: „Op het gebied van luchtkwaliteit worden geen normen overschreden.” Uit onderzoek van ANP, Pointer en Nieuwscheckers blijkt dat de bewering klopt, maar dat het genuanceerder ligt.