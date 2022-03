Gemeenten moeten de ruimte krijgen om lokale coronamaatregelen te nemen, stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het rapport Van crisis naar opgave, nu het erop lijkt dat het coronavirus een blijvend probleem wordt. De raad was door de Tweede Kamer gevraagd om advies. Door in de gemeente maatregelen te treffen kan worden ingespeeld op een lokale uitbraak of een evenement met veel bezoekers, schrijft de raad.