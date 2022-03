ANWB heeft zorgen om snel stijgende brandstofprijzen

De ANWB maakt zich zorgen om mensen die geraakt worden door de snel stijgende brandstofprijzen en wil dat het kabinet maatregelen neemt. ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager vraagt minister Sigrid Kaag (Financiën) de btw boven een benzineprijs van 1,711 te bevriezen en de accijns te verlagen. Volgens De Jager is Nederland op het gebied van accijns in Europa „koploper met een tarief van 83 cent” terwijl het verplichte minimum in de Europese Unie op 35,9 cent is afgesproken.