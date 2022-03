Politie neemt zeven puppy’s in beslag bij verdachte handelaar

De politie heeft bij een handelaar in Veldhoven zeven vermoedelijk illegaal geïmporteerde puppy’s in beslag genomen. De politie kwam de puppy’s na tips op het spoor, en bovendien liep naar dit adres al een onderzoek naar het illegaal importeren en verkopen van puppy’s. Volgens de politie zijn in en rond Veldhoven mogelijk meerdere adressen betrokken bij de illegale import en verkoop van puppy’s. De politie sluit aanhoudingen niet uit.