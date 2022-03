GasTerra: overheid moet crisissituatie op energiemarkt uitroepen

De Nederlandse overheid moet, eventueel samen met een aantal andere Europese overheden, de crisissituatie uitroepen op de energiemarkt. Dat zegt staatsbedrijf GasTerra in een gesprek met Kamerleden. De CEO van de gasgroothandelaar, Annie Krist, zegt dat er sprake is van een „brede energiemarktcrisis” als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De gevolgen van die crisis zullen „ver buiten de gassector voelbaar zijn”, vreest het bedrijf.