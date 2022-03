De heropening van het Sovjet Ereveld in Leusden eind deze maand gaat niet door. De directie vindt „een min of meer feestelijke bijeenkomst momenteel ongepast”, gezien de ontwikkelingen in Oekraïne. Op het Sovjet Ereveld rusten tien nationaliteiten, onder wie minstens 99 Oekraïense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.