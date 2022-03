De advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov vinden dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. Tegen de Rus en drie medeverdachten is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist. Momenteel zijn in de beveiligde rechtbank op Schiphol de advocaten van Poelatov aan de beurt voor het pleidooi. Hij is de enige van de verdachten die zich door advocaten laat vertegenwoordigen in dit strafproces.