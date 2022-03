Politieke partijen duurder uit voor verkiezingsfolders

Politieke partijen zijn dit jaar duurder uit voor folders voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door de hogere prijzen voor onder meer energie, grondstoffen zoals papierpulp en duurdere drukplaten is de prijs van papier de afgelopen tijd fors toegenomen, laten drukkerijen en brancheorganisatie Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) in aanloop naar de verkiezingen weten. De meeste folders zijn wel voor de Russische inval in Oekraïne gedrukt. Daarmee zijn verdere prijsstijgingen niet meer aan de orde voor deze folders.