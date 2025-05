Moederbedrijf Albert Heijn koploper in AEX-index na cijfers

Ahold Delhaize was woensdag koploper in de AEX-index op de beurs in Amsterdam dankzij goed ontvangen cijfers over het eerste kwartaal van het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en webwinkel bol. Ook advies- en ingenieursbureau Arcadis en informatieleverancier Wolters Kluwer kwamen met resultaten. Verder zijn beleggers in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. De Federal Reserve laat dan naar alle waarschijnlijkheid de rente in de Verenigde Staten opnieuw onveranderd.