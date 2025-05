Marge moederbedrijf Albert Heijn omlaag na prijsverlagingen in VS

In de VS heeft Giant Food, een van de ketens van het bedrijf, zijn ‘Fresh Low Prices’-campagne uitgebreid, waarbij de prijzen van honderden producten werden verlaagd. Ook bij Stop & Shop gingen prijzen omlaag. De winstmarge op producten kwam op de Amerikaanse markt gemiddeld uit op 4,4 procent. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 4,6 procent.

In Europa lukte het wel om iets meer winst over te houden per product, ondanks lastige onderhandelingen met A-merken over de prijzen. In Europa lagen de marges met 3,4 procent wel lager dan in de VS, waar Ahold Delhaize tegenwoordig het merendeel van zijn omzet vandaan haalt. De plus voor Europa voorkwam daarom ook niet dat de concernbrede marge iets is gedaald.

De totale verkopen van Ahold Delhaize, waartoe ook webwinkel bol behoort, gingen met ruim 7 procent omhoog naar 23,3 miljard euro. Vooral in Europa ging het hard. Dat laatste is deels te danken aan de overname van de Roemeense supermarktketen Profi. Onder de streep bleef 554 miljoen euro over, tegen 513 miljoen euro een jaar terug.

Topman Frans Muller sprak in een toelichting bij Bloomberg TV van sterke resultaten, ook als het gaat om onlineverkopen. Er is wel veel onzekerheid, erkende hij. Van de handelsoorlog heeft het concern volgens Muller maar beperkt last omdat het overgrote deel van de producten in de VS lokaal wordt ingekocht. Amerikaanse consumenten zijn in zijn ogen wel prijsbewuster geworden. Daar probeert Ahold Delhaize volgens hem op in te spelen met prijsverlagingen en aanbiedingen.

Wel waarschuwt Muller bij de kwartaalcijfers voor de veranderende wisselkoersen. Dan gaat het met name om de afnemende waarde van de dollar, wat de resultaten kan raken. Voor heel dit jaar rekent het concern nog steeds op een marge rond de 4 procent.