Ondernemersvertrouwen opnieuw gedaald door onzekerheid economie

Volgens de Conjunctuurenquête Nederland staat de stemmingsindicator nu op een stand van min 7,5. Dat is ruim onder het gemiddelde van min 3,7 sinds het begin van de meting in 2012.

Het CBS zegt dat de sterkste dalingen van het ondernemersvertrouwen te zien waren bij de groothandel en handelsbemiddeling. Ook in de zakelijke dienstverlening was sprake van een daling en sloeg het vertrouwenscijfer om van positief naar negatief. In de informatie en communicatie verbeterde het vertrouwen en is het cijfer licht positief.

Het statistiekbureau meldt verder dat bedrijven wel minder tekorten aan arbeidskrachten ervaren. Ondernemers noemen die tekorten het vaakst als belangrijkste belemmering voor de bedrijfsvoering. Ook onvoldoende vraag is een belangrijke belemmering.

Ondanks de onzekerheid over de internationale handel zijn exporterende bedrijven aan het begin van het tweede kwartaal positief gestemd over hun buitenlandse omzet. De industrie heeft veruit het belangrijkste aandeel in de Nederlandse export.