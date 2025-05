BNR: Microsoft-topman: EU en VS moeten snel tot data-akkoord komen

Afgelopen week bezocht de vicevoorzitter van Microsoft Brussel en gaf hij aan dat zijn bedrijf zich hard zal opstellen tegenover het Witte Huis in de handelsoorlog. De angst is dat Microsoft - en andere techbedrijven - te maken krijgen met bemoeienis van Donald Trump, waardoor Europese gegevens in gevaar kunnen komen. Mocht dat gebeuren, dan zal Microsoft zelf ook de weg naar de rechter weten te vinden om zo zijn klanten in Europa te beschermen, belooft Smith. Hij wil die belofte zelfs in contracten laten opnemen, geeft Smith nu aan.