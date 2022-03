Alexandra van Huffelen vindt dat de digitalisering „tot op grote hoogte uit de hand is gelopen”. In een interview met het ANP zegt de eerste staatssecretaris van Digitalisering dat de komende jaren haar belangrijkste doel zal zijn om te „zorgen dat de digitale wereld net zo’n veilige, kansrijke en vooral inclusieve wereld wordt als de offline wereld”. Ze wil dat de „publieke waarden” belangrijker worden in die digitale wereld.