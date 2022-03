Terwijl de opvanglocatie in Harskamp afgelopen nacht vol raakte met vluchtelingen uit Oekraïne, waren er elders in het land nog 1700 opvangplekken beschikbaar. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei na het kabinetsberaad dat er nog plaats was op locaties in Groningen en Gorinchem. Het is niet duidelijk wat er nu precies is geregeld om de Oekraïners te verdelen over de verschillende locaties.