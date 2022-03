Friese overheden willen contract Gazprom snel opzeggen

De Provincie Fryslân en de gemeentes in Friesland willen zo snel mogelijk onder het contract uitkomen dat is afgesloten met gasleverancier Gazprom. Daarom zoekt de provincie nu de mogelijkheden uit, om ervoor te zorgen dat de overheden bij het volgende contract niet alsnog vastzitten aan Gazprom. Verschillende andere gemeentes zoals Utrecht, Venlo en Apeldoorn laten weten de vragen van de gemeenteraad eerst te moeten beantwoorden, voor zij uitspraken kunnen doen over hun contract met Gazprom.