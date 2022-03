In Hendrik-Ido-Ambacht en ook op andere plekken in de Zuid-Hollandse regio Drechtsteden is er de afgelopen weken overlast door straatracebijeenkomsten. Afgelopen zondag raakten twee mensen die raceten op scooters gewond toen ze frontaal op elkaar botsten, zegt een politiewoordvoerster. De politie wil de races stoppen en gaat daarom actiever handhaven.