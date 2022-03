Staatssecretaris Van der Burg: ruimhartige opvang Oekraïners

Nederland zal mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne „ruimhartig opvangen”, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) na afloop van een vergadering met zijn EU-collega’s in Brussel. Daar bereikten ze een akkoord over een tijdelijke, beschermde status voor Oekraïense vluchtelingen waarmee zij minstens een jaar zonder asielprocedures in een EU-land mogen verblijven. Ze krijgen ook het recht op werk en toegang tot noodzakelijke voorzieningen als school of medische zorg, legde hij uit.