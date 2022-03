Bij een nieuwe stichting in Noordwijk zijn inmiddels al ongeveer dertig dozen gevuld met medicijnen en medische hulpmiddelen die zijn gedoneerd door huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dit weekend brengt de stichting de eerste lading naar de grens tussen Polen en Oekraïne. De stichting werkt samen met verschillende partners die al jaren spullen leveren aan mensen in nood in Oekraïne.