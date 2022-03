De Amsterdamse beurzen zijn donderdag weer flink gezakt door de oorlog in Oekraïne. Beleggers blijven voorzichtig door de onzekerheid over de impact van de zware sancties tegen Rusland op de wereldhandel. Sommige analisten denken dat het een kwestie van tijd is voordat het Westen sancties oplegt aan de export van Russische olie en gas.