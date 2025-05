Nintendo klaagt accessoiremaker aan om te vroege claims Switch 2

Nintendo kondigde de langverwachte Switch 2 in januari aan, maar Genki claimde volgens het gamesbedrijf publiekelijk dat het voor die tijd al ongeautoriseerde toegang had gekregen tot de console. Genki adverteerde er volgens Nintendo mee dat het daardoor al accessoires kon maken voor de Switch 2 en die vanaf de lancering op 5 juni zou verkopen. Later zou Genki hebben gezegd nooit in het bezit te zijn geweest van de gameconsole.

Genki heeft „consumenten misleid door hen te laten geloven dat het functionele, authentieke en geautoriseerde Nintendo Switch 2-producten aanbiedt”, stelt het gamesbedrijf in de aanklacht bij een rechtbank in Californië waarover onder meer NU.nl eerder maandag schreef.