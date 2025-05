Spaanse regering werkt aan verkorten werkweek tot 37,5 uur

Het plan om mensen minder te laten werken is het geesteskind van Yolanda Díaz, de minister van Arbeid die de kleinere coalitiepartner Sumar leidt. Dat is een alliantie van linkse partijen. Een eerste conceptversie van haar plan werd in februari al besproken in het kabinet. Het voorstel wordt deze week waarschijnlijk zonder veel discussie goedgekeurd door de overige ministers.

Daarna volgt naar verwachting een lang goedkeuringsproces in het parlement, waar het verre van zeker is dat er voldoende steun zal zijn. Een van Sánchez’ voormalige bondgenoten in het parlement, de pro-Catalaanse separatistische partij Junts, heeft herhaaldelijk laten weten geen voorstander te zijn van de kortere werkweek.

Díaz, die ook vicepremier is, maakte het plan om het aantal werkuren te verminderen eerder tot een centraal punt in de steun van haar achterban aan Sánchez’ premierschap. „Dit voorstel gaat over beter leven, minder werken en veel productiever en economisch efficiënter zijn”, verklaarde ze. Volgens critici zou het plan Spaanse bedrijven echter minder concurrerend kunnen maken.