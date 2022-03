In een kliniek in Moskou liggen op dit moment negen Nederlandse MS-patiënten, die daar zijn voor een zware behandeling, stamceltransplantatie. Dat zegt voorzitter Jan van Amstel van de MS Vereniging Nederland. De vereniging heeft contact met de patiënten. Het is nog onduidelijk hoe deze mensen terug moeten komen. Bijna alle Europese landen hebben het luchtruim gesloten voor vliegtuigen uit Rusland.