Belangrijke sponsors van de Hermitage Amsterdam als de VriendenLoterij en ABN AMRO blijven het museum steunen na de beslissing te breken met het staatsmuseum in Sint-Petersburg. „Het is het meest krachtige signaal dat je kunt geven als Hermitage Amsterdam over de Russische inval in Oekraïne”, zegt een woordvoerder van ABN AMRO.