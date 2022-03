Verslaggevers voor de kerkdeur, de vrijheid van godsdienst ter discussie. Coronamaatregelen in de kerk maakten zowel intern als in de samenleving veel los. Een sleutelrol was er voor het CIO, overlegorgaan met de overheid. Voorzitter Jaap Smit: „Ik ontken dat wij aan de leiband van de overheid liepen.”