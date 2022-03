De Europese Unie is bezig met het voorbereiden van eventuele nieuwe sanctiepakketten om Rusland en vooral de president Vladimir Poetin en zijn naasten hard te raken. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd na een kabinetsoverleg over de situatie in Oekraïne. Het is belangrijk „maximale druk” op Rusland te houden om de Russische aanval op Oekraïne te stoppen en tot een staakt-het-vuren te komen.