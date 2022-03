De Amsterdamse AEX-index is donderdag met winst aan de dag begonnen. Daarmee zette de beursgraadmeter de lijn van een dag eerder voort en werd de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne even terzijde geschoven. ING toonde opnieuw herstel na forse verliezen begin deze week. Elders in Europa lieten de beurzen eveneens een licht positief beeld zien.