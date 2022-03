De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb roept de gouverneur van zusterstad Sint-Petersburg op zich uit te spreken tegen de oorlog in Oekraïne. In een brief vraagt Aboutaleb gouverneur Aleksandr Beglov zijn invloed aan te wenden om „de Russische regering aan te sporen de oorlog in Oekraïne te beëindigen en haar soevereiniteit en territoriale integriteit te respecteren”.